to aplikacja umożliwiająca dodawanie rozmaitych efektów wizualnych oraz specjalnych filtrów podczas nadawania transmisji online z kamery internetowej na żywo.

SparkoCam wykorzystuje również lustrzankę cyfrową Canon / Nikon w trybie kamery internetowej - aby zapewnić najlepszą jakość obrazu wideo.

Pozostałe zalety aplikacji to automatyczne zastępowanie zielonego tła podczas prowadzenia transmisji na żywo. Ukazywanie na żywo ekranu naszego pulpitu i pokazywanie widzom wszystko to co się dzieje na naszym ekranie. Ponadto, pozwala udostępniać klipy wideo znajomym za pośrednictwem różnych aplikacji do czatowania nawet bez konieczności posiadania kamery internetowej

Za pomocą SparkoCam można oglądać przez okulary anaglifowe i cieszyć się stereoskopowym efektem 3D. Możemy też dodawać obiekty, obrazy i animacje oraz tworzyć niestandardowe obiekty - importując je z dysku twardego. Dzięki SparkoCam łatwo uproszczono dodawanie do nadawanego wideo zabawnych animowanych obiektów, a nawet tworzyć własne niestandardowe obiekty, importując obrazy PNG lub GIF.

