Mezzmo to w pełni funkcjonalny serwer multimediów dla urządzeń DLNA, który umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów, seriali, muzyki i zdjęć do urządzeń UPnP i DLNA takich jak telewizory, kino domowe, konsole do gier, smartfony, tablety, odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki AV i cyfrowe odtwarzacze multimedialne.



Program współpracuje z takimi urządzeniami jak np. telewizory Sony Bravia, Samsung, Panasonic VIERA, Toshiba, Sharp Aquos, Pioneer Kuro, LG, PlayStation 3, Xbox 360, Sony Blu-ray, Samsung Blu-ray, LG Blu-ray, Panasonic Blu-ray, Oppo Blu-ray, Apple iPad, Apple iPhone, HP TouchPad, WD TV Live, odbiorniki AV Pioneer, odbiorniki mediów sieciowych, cyfrowe urządzenia multimedialne i odtwarzacze cyfrowych mediów od firm Sony, Toshiba, Samsung, Panasonic, Sharp, LG, Apple, Motorola, D-Link, WD, Netgear, Logitech i wiele innych urządzeń.



Mezzmo obsługuje wszystkie popularne formaty video, audio czy zdjęć i napisów. Mezzmo przekodowuje filmy, muzykę i zdjęcia w locie tak, że mogą być poprawnie odtwarzane nawet na urządzeniu UPnP lub DLNA, które nie obsługuje formatu, w którym zapisany jest film w komputerze. Wielowątkowa technologia i wsparcie dla najnowszych komputerów z wielordzeniowymi procesorami daje możliwość szybkiego konwertowania materiałów i wydajnego przesyłania danych. Możliwe jest nawet podłączenie strumieniowania do wielu urządzeń w sieci w tym samym czasie.



Mezzmo działa w 32-bitowych i 64-bitowych wersjach systemu Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows Home Server. Udostępnia interfejs w następujących językach: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski, polski, brazylijski portugalski, wietnamski, arabski, słowacki, węgierski i turecki.



Mezzmo v3.0 zawiera wsparcie odczytu i strumieniowania wszystkich popularnych formatów napisów, zewnętrznych czy wbudowanych, do dowolnego urządzenia DLNA. W przypadku urządzeń, które nie obsługują zewnętrznych lub wbudowanych napisów, Mezzmo potrafi dodać je bezpośrednio do materiału video (wypalić). Profile urządzeń pozwalają określić, jakie formaty napisów są obsługiwane dla wybranych urządzeń. Dzięki temu można ustawić każde urządzenie w domu tak, aby napisy były zawsze obsługiwane. Na przykład można sprawić, aby strumień napisów w języku angielskim przesyłany był do telewizora w salonie, a strumień polskojęzycznych napisów do konsoli Xbox 360 w pokoju dzieci.



Program Mezzmo w najnowszej wersji v3.0 potrafi odczytywać i strumieniować płyty DVD zgrane na dysk twardy, a nawet pliki ISO wykonane z płyt DVD. Program wykonuje również automatyczne wyszukiwanie filmów w plikach zgranych z płyt DVD czy w plikach ISO i dodaje je do biblioteki multimediów Mezzmo. Dodatkowo potrafi odnaleźć i dodać do znalezionych materiałów okładki i inne metadane, dzięki czemu przeglądanie biblioteki jest wygodniejsze.



Najnowsza edycja pozwala łączyć pliki muzyczne do postaci pojedynczych ścieżek niezawierających przerw odtwarzania. Pliki takie można następnie przesyłać strumieniowo do urządzeń i cieszyć się muzyką bez zbędnych przerw pomiędzy utworami. Obsługiwane formaty to MP3, FLAC i WAV.



Począwszy od wersji 3, aplikacja potrafi automatycznie pobierać okładki i tekst metadanych z witryny IMDB dla filmu czy serialu TV. Plakat lub okładka filmu czy serialu są pobierane na dysk i dodawane do biblioteki Mezzmo. Dodatkowo program pobiera metadane tekstowe takie jak tytuł, gatunek, aktorzy, reżyser, rok produkcji, opis serii, itp. i dodaje te informacje do biblioteki Mezzmo. Nazwy plików filmów są automatycznie konwertowane na zawierające tytuł, numer sezonu czy epizodu oraz datę produkcji. Biblioteka tworzona w ten sposób jest wygodna w użytkowaniu i pozwala szybko lokalizować wybrane pozycje.



Program pozwala teraz na ustawienie wybranego kanału ze ścieżką dźwiękową lub video, którą użytkownik chce przesyłać strumieniowo do swoich urządzeń. Funkcja ta jest przydatna w przypadku materiałów video, które zawierają np. kilka różnych ścieżek dźwiękowych, a chcemy wybrać preferowany język audio.



W wersji 3 dodano wsparcie dla najnowszych urządzeń oraz ulepszono wiele profili urządzeń w tym urządzeń i aplikacji systemu Android oraz iOS, telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, systemów kina domowego, dekoderów i innych. Ulepszenia najnowszej wersji obejmują również większą zgodność z DLNA i wydajniejsze strumieniowanie danych. Lepsze transkodowanie i pre-transkodowanie filmów w locie. Większa kontrola nad pobieraniem metadanych. Więcej narzędzi diagnostycznych, które pomogą ustalić ewentualne problemy w odtwarzaniu multimediów.