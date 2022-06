LASTAR to wsadowy (nieinteraktywny) procesor dźwięku do regulacji głośności i dzielenia plików audio przy użyciu maksymalizatora transparentności dźwięku.

W przeciwieństwie do zwykłego dostępnego oprogramowania, normalizacja głośności odbywa się na podstawie mocy sygnału, co prowadzi do głośniejszego i bardziej jednorodnego wyniku niż zwykła normalizacja „szczytu”, w szczególności w przypadku nagrań na żywo.

Celem programu LASTAR jest dzielenie, wyrównywanie i normalizacja taśm analogowych lub winyli oraz nagrań na żywo na przykład z mikrofonu.

Oferuje szybką i jednorodną normalizację wielu plików (na przykład kompilacja), a także redukuje głośność i dynamikę dźwięku niezbędną do słuchania w hałaśliwym otoczeniu (na przykład w samochodzie lub na ulicy).

Znajdziemy w nim automatyczny normalizator RMS, automatyczny kontroler wzmocnienia, 10-pasmowy automatyczny korektor, 3-pasmowy korektor półparametryczny rozdzielacz plików czy funkcję podglądu.

Program LASTAR obsługuje tagi id3 V1 i V2. Kolejną zaletą programu jest automatyczna analiza plików w celu ustawienia najlepszych parametrów dźwiękowych.