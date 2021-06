to bezpłatny serwer multimediów, do zarządzania i przesyłania strumieni multimedialnych. Jellyfin to typowa alternatywa dla Emby, Plex Media Server oraz Universal Media Server.

Zapewnia pełną kontrolę nad zarządzaniem i przesyłaniem multimediów. Pozwala przechowywać całą kolekcję filmów, a także muzykę oraz programy telewizyjne.