Guitar Pro

to profesjonalne narzędzie do edycji tabulatur i nauki gry na gitarze. Użytkownicy nauczą się wielu różnych utworów muzycznych przy użyciu specjalnego edytora, a także otrzymają dostęp do rozbudowanej biblioteki, w której znajdują się gotowe partytury stworzone przez artystów i muzyków.Program posiada prosty i przejrzysty interfejs, w którym wszystkie elementy i opcje zostały w taki sposób posegregowane, że jego obsługa nie powinna sprawić nikomu żadnych problemów. Znajdziemy w nim również moduł Fretlight, za pomocą którego nauczymy się gry na gitarze podczas słuchania ulubionych utworów muzycznych.Przy użyciu tego oprogramowania stworzymy ścieżki audio i skomponujemy muzykę, a także nagramy własny akompaniament. Nie zabrakło w nim również nowoczesnej techniki RSE (Silnik Realistycznego dźwięku, usprawniający jakość wydobywanego z instrumentów.W naszej bazie plików dostępne jest również spolszczenie do tego oprogramowania.