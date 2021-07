DeskFX Audio Enhancer Software

to oprogramowanie multimedialne do polepszania dźwięku wydobywanego bezpośrednio z głośników lub słuchawek. Oferuje dostęp do korektora graficznego oraz parametrycznego.

Poprawia jakość wydobywanego dźwięku, poprzez dostosowywanie w nim różnych dostępnych funkcji. Możemy wyrównać poziom dźwięku, wzmocnić go lub zaimplementować różne efekty - pogłos, tremolo, refren, vibrato itp.

W programie możemy również tłumić niechciany hałas a nawet stosować nieograniczoną ilość efektów audio.