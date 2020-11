CloneDisk to darmowe narzędzie służące do klonowania dysków twardych, pendrive'ów oraz innych nośników danych. Charakteryzuje się całkiem bogatą paletą możliwości, do których zaliczyć można formatowanie dysku, zmiana rozmiaru partycji, edycję tabeli partycji, zapisywanie, odzyskiwanie sektora rozruchowego dysku (MBR). Dodatkowo narzędzie wykorzystamy w celach diagnostycznych, bowiem istnieje możliwość analizowania prędkości pracy dysku.

Warto zaznaczyć, że CloneDisk jest narzędziem skierowanym przede wszystkim dla osób bardziej zaawansowanych oraz profesjonalistów. Brakuje tu diagramów, reprezentacji graficznych rozmieszczenia partycji. Nie uświadczymy tu również pliku pomocy. Warto mieć na uwadze, że program należy uruchamiać w trybie administratora, w przeciwnym wypadku może generować komunikaty o błędach.