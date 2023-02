Audiobook Cutter to niewielkie narzędzie do dzielenia plików MP3 na mniejsze fragmenty bez konieczności przeprowadzania dekodowania. Podział przeprowadzany jest w oparciu o interwały czasowe. W ten sposób można określić, by program dzielił plik automatycznie co 15 sekund lub np. co 80 minut.

Głównym przeznaczeniem Audiobook Cutter jest tworzenie audiobooków czy też podcastów. Zaleta mniejszych plików audio jest niewątpliwie taka, że można je przegrać na odtwarzacz MP3 i zapewnić sobie ułatwioną nawigację po całym nagraniu.