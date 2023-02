ZBrush to cyfrowy program do rzeźbienia i malowania, który zrewolucjonizował przemysł 3D dzięki swoim potężnym funkcjom i intuicyjnym przepływom pracy.

ZBrush oferuje najbardziej zaawansowane na świecie narzędzia dla dzisiejszych artystów cyfrowych. Dzięki arsenałowi funkcji, które zostały opracowane z myślą o użyteczności, ZBrush tworzy doświadczenie użytkownika, które wydaje się niezwykle naturalne, a jednocześnie inspiruje artystę. Dzięki możliwości rzeźbienia do miliarda wielokątów, ZBrush pozwala tworzyć ograniczone tylko wyobraźnią.

ZBrush zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do szybkiego naszkicowania koncepcji 2D lub 3D, a następnie doprowadzenia tego pomysłu do końca. Możesz tworzyć realistyczne rendery bezpośrednio w ZBrush z efektami świetlnymi i atmosferycznymi. Dzięki wielu potężnym opcjom eksportu możesz łatwo przygotować swój model do drukowania 3D lub użycia w dowolnej innej aplikacji cyfrowej.

Program pobieramy za pomocą specjalnego oprogramowania "Maxon App", w którym znajdziemy wszystkie produkty do pobrania od tego producenta. Wymagane jest posiadanie darmowego konta na stronie producenta.