LeoCad jest programem służącym do tworzenia rysunków z różnych konstrukcji. Znajdziemy w nim niezliczoną ilość elementów oraz klocków, za pomocą których stworzymy wiele projektów typu samochód, budowle itp. LeoCad przeznaczony jest do zabawy dla młodych użytkowników, a także nawet dla starszych osób.



W programie znajdziemy bardzo dużo różnych elementów konstrukcyjnych i z początku można się nawet pogubić. Na szczęście twórcy dodali przydatną wyszukiwarkę, dzięki której możemy szybko znaleźć potrzebny fragment w celu złożenia odpowiedniej konstrukcji. LeoCad przypadnie do gustu zagorzałym maniakom kolejek i pociągów. W Aplikacji znajdziemy masę elementów, z których możemy złożyć tory, rozjazdy i nawet same pociągi. LeoCad umożliwia przesyłanie gotowych rysunków do takich programów jak 3D Studio czy Wavefront.