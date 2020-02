Blender to kompleksowe rozwiązanie do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych. Kojarzone jest z dość niekonwencjonalnym interfejsem użytkownika. Blender to znakomite środowisko do tworzenia autorskich prezentacji interaktywnych np. gier. Wszystko to odbywać się może w oparciu o własny silnik graficzny.

Niewielkie rozmiary oraz niezbyt wysokie wymagania sprzętowe przyczyniają się do tego, że narzędzie jest autentycznym konkurentem dla popularnego 3DS MAX, bowiem może być uruchomione również na słabszych maszynach.

Na pierwszy rzut oka Blender może wydawać się dosyć trudnym do opanowania środowiskiem. W praktyce jednak szeroki zasób dokumentacji dołączonej przez producenta powinien okazać się wystarczającym źródłem wiedzy. Co więcej, wokół aplikacji skupia się szeroka społeczność, która gotowa jest udzielić fachowej rady w każdej sytuacji.

Jedną z istotniejszych cech narzędzia jest łatwy dostęp do wielu funkcji, niezbędnych podczas modelowania, w tym modyfikatory, opcje dotyczące renderowania grafiki czy komponent do wykonywania zrzutów ekranu. Co ciekawe, szata graficzna może zostać zmodyfikowana za pośrednictwem menu lub poprzez wprowadzanie modyfikacji kodu w języku programowania Python. Blender oferuje szereg funkcji przeznaczonych typowo pod tworzenie gier jak edytor logiki świata gier, bazę tekstur i efektów czy wsparcie fizyki.