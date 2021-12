to profesjonalne oprogramowanie do projektowania, modelowania i tworzenia nowoczesnej grafiki 3D.

Autodesk Maya stworzone zostało z myślą o twórcach efektów filmowych oraz projektantach gier komputerowych i mobilnych. Korzystając z tego programu, możemy stworzyć profesjonalny film animowany, a także wyrenderować zaawansowane obiekty trójwymiarowe do gier wideo lub do innych celów.



Oferuje bogaty zestaw zaawansowanych narzędzi i funkcji, za pomocą których możemy również wyrenderować dowolny obiekt 3D, przeprowadzić symulację, a także stworzyć gotową animację. Autodesk Maya może posłużyć jako edytor do tworzenia tekstur, shaderów lub innych profesjonalnych elementów graficznych.