MathType to program do zapisu symboli matematycznych. Praktycznie każdy korzysta z MS Word, ma on wbudowany edytor równań, MathType można traktować jako jego rozszerzenie, ponieważ wzbogacony jest o wiele przydatnych funkcji.



Po instalacji program dostępny jest w MS Word (Wstaw -> Obiekt -> Microsoft Equation). Atutem aplikacji jest możliwość zapisywania równań w różnych formatach: GIF, WMA, TEX itd.



Program polecamy wszystkim, którzy na co dzień zajmują się matematykom, a funkcje dostępne w Microsoft Equation nie są dla nich wystarczające. Aplikacja posiada menu w języku angielskim.



Uwaga!

Wersja pozwala na 30 dni darmowego użytkowania programu i korzystania z wszystkich jego funkcji.