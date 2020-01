VATowiec jest to darmowy pakiet księgowy umożliwiający prowadzenie uproszczonej i pełnej rachunkowości. Program doskonale nadaje się do małych i średnich firm. Daje wszystkie niezbędne funkcje potrzebne przy prowadzeniu rachunkowości. Poniżej można zapoznać się z cechami i funkcjami programu.



VATowiec - zadania

* kompleksowa obsługa wielu firm (oferta dla biur rachunkowych)

* obsługa wielu form działalności gospodarczej: ryczałt, PKPiR, MP, VAT, FK

* uproszczona i pełna rachunkowość ( PKPiR i wieloletni plan kont, bilans, obroty, ...)

* ewidencja rejestrów VAT sprzedaży i zakupów

* bank i kasa, kompensaty, noty odsetkowe, środki trwałe, wyposażenie

* obsługa wielu magazynów (WZ,PZ,RW,PW,..) - ewidencja stanów magazynowych

* katalog towarów i usług

* symulacja przyszłych wyników: przychodów, kosztów, zysków i podatków

* wsparcie dla rozliczeń VAT dla MP

* sprzedaż (fakturowanie) lub zakupy (faktury RR) od netto lub brutto - przełączanie w dowolnej chwili!

* dokumenty seryjne sprzedaży usług

* wielowalutowość ( bank, kasa, rozrachunki, FK ) - faktury eksportowe (angielski i francuski)

* ewidencja przebiegu pojazdów i automatyczne przeniesienie do ksiąg

* rozrachunki z kontrahentami - kontrola należności i zobowiązań

* alerty biznesowe i kontaktowe - CRM

* import stałych i kursów walut ( NBP, GUC, ..) z internetu

* kadry - wszystkie wymagane ewidencje

* płace - elastyczny system naliczania płac w oparciu do definiowane składniki

* kadry i płace - eksport do Płatnika

* współpraca z Formularzami IPS w zakresie PIT5, CIT2, VAT7, ..., BPW i USPW oraz PIT4 i PIT11 ... (zawsze aktualne)

* analiza danych finansowych i możliwość definiowania własnych zestawień

* dostęp chroniony hasłem i indywidualne ustawienia uprawnień

* pomoc techniczna i aktualizacje za darmo - pomoc kontekstowa i opis wszystkich tabel, pól oraz indeksów bazy danych!



VATowiec - cechy techniczne

* wielojęzyczna obsługa

* programy nie zaśmiecają systemu Windows

* praca wielostanowiskowa - dla sieci komputerowej powyżej 25 terminali zaleca się wersję sql oprogramowania

* szybkie wprowadzanie danych, automatyczne dekrety i sumy

* szybkie filtry w ewidencjach

* automatyczna archiwizacja i odzyskiwanie danych

* zintegrowane środowisko danych

* format FoxPro 2.0 (dbf/cdx)

* wspólne dane dla wersji DOS i MS Access, MS Excel, StarOffice (mdb i xls - open source) oraz Win32

* zapis błędów i zdarzeń do logów *.err i voerror.log

* pełna kontrola indeksów i ich automatyczne odtwarzanie po wystąpieniu błędu

* programy nie zawierają reklam

* programy nie wysyłają danych, a import może odbywać się ze wskazanej strony www lub dysku lokalnego