Program drukuje przelewy, również do ZUS i urzędu skarbowego. Prowadzi kartotekę kontrahentów, wystawionych przelewów, tytułów płatności. Pozwala drukować przelewy dla innych firm (ważne dla biur rachunkowych).

Program generuje mikrorachunki podatkowe oraz ZUS !

UWAGA: Licencja na program jest ważna na czas nieograniczony. Producent nie wymaga od Klientów jej corocznego wznawiania, przedłużania itp. tak jak to robią inni producenci oprogramowania. O potrzebie wykupienia ewentualnej aktualizacji Klient decyduje sam i może ją wykonać wtedy, kiedy wprowadzane zmiany są mu potrzebne lub konieczne. Co więcej, jedna licencja upoważnia Państwa do zainstalowania programu na dowolnej licznie stanowisk w Waszej firmie/oddziale firmy.