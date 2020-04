Mała Księgowość to aplikacja pod Windows umożliwiająca obsługę nieograniczonej ilości firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Umożliwia on wygodne księgowanie oraz tworzy eleganckie i przejrzyste wydruki księgi, ewidencji przychodów, rejestrów VAT, kilometrówki, ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i amortyzacji zawsze zgodne z aktualnymi przepisami. Ponadto program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane. Dzięki temu będziesz mógł analizować księgowość prowadzonych przez siebie firm w dowolnym okresie w oparciu o wiele kryteriów.

Aplikacja Mała Księgowość umożliwia użytkownikowi:

· Prowadzenie nieograniczonej ilości firm.

· Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

· Prowadzenie ewidencji przychodów.

· Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.

· Możliwość tworzenia i edycji deklaracji VAT-7.

· Możliwość rozpoczęcia prowadzenia księgi, ewidencji przychodów i rejestrów VAT w dowolnym miesiącu roku.

· Możliwość tworzenia księgi i ewidencji przychodów w oparciu o miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego.

· Możliwość automatycznego wyliczania należnej do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy na podstawie księgi (PIT5, PIT5L) lub ryczałtu ewidencjonowanego.

· Możliwość tworzenia rejestrów VAT w oparciu o miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku od towarów i usług.

· Możliwość prowadzenia dowolnej ilości rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.

· Możliwość tworzenia zestawienia rocznego podsumowania księgi.

· Możliwość prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu osobowego używanego przez podatnika dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

· Możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia.

· Możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji.

· Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.

· Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów w podziale hierarchicznym na grupy kontrahentów (Kontrahenci - Odbiorcy, Kontrahenci - Dostawcy, Urzędy - ZUS).

· Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (zdarzeń gospodarczych, uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras).

· Tworzenie rozbudowanych zestawień graficznych i tabelarycznych na przestrzeni dowolnego okresu w oparciu o zaewidencjonowane w programie dane, np. wydatki i przychody według zdarzeń gospodarczych lub miejscowości, wydatki i przychody w podziale na miesiące lub lata oraz wiele innych...

· Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.

· Ewidencjonowanie zapłaconego podatku VAT.

· Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconych składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz składek na fundusz emerytur pomostowych).

· Automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.

· Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, itp.)

· Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".

· Zabezpieczenie wejścia do programu hasłem.

· Pełną integrację z programami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek lub Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT.

· Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.

· Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.