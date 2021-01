Varico KpiR to program wspomagający prowadzenie tzw. uproszczonej księgowości w niewielkich firmach. Umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, generowanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT) do Urzędu Skarbowego, dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS, ewidencjonowanie sprzedaży i zakupów dla potrzeb obliczania podatku VAT, prowadzenie ewidencji i naliczania amortyzacji środków trwałych itp.

Program posiada funkcje istotne z punktu widzenia specyfiki małych przedsiębiorstw - tj. np. daje możliwość rozliczania pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło czy rozliczania kosztów eksploatacji prywatnego samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej. Możliwa jest wymiana danych z innymi programami tego samego producenta.





umożliwiono wysłanie e-Deklaracji do PIT-28(19), PIT-28A i PIT-28B, PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6) i PIT8AR(6);

dodano nową stawkę ryczałtu 2% dla przychodu ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu;

wprowadzono możliwość numerowania wpisów w księdze KPiR oddzielnie dla każdego miesiąca;

udoskonalono panel iGadamy, od teraz czytanie nowych wiadomości jest jeszcze bardziej przyjemne;

poprawiono mechanizm pobierania UPO na wersji sieciowej programu;

poprawiono błąd zerowania wynagrodzeń po ręcznej zmianie parametrów ZUS, aby funkcjonalność działała poprawnie konieczne jest uzupełnienie następujących pól (Pracownicy->Praca->Parametry->Parametry): liczba dni przepracowanych, liczba dni do przepracowania, liczba dni roboczych w miesiącu oraz liczba dni roboczych chorobowego;

w procesie przepisywania danych z poprzedniego roku zmieniono sposób przepisywania umów cywilno-prawnych i rachunków związanych z tymi umowami, w ten sposób, że przepisywane są tylko umowy i rachunki aktualne w nowym roku;

umożliwiono prawidłowe przeliczenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników w przypadku wystąpienia świadczeń.

Wersja trial ważna jest przez 60 dni lub 120 uruchomień programu. Po upływie tego czasu (lub po 60 uruchomieniu) działanie programu nie zostanie w żaden sposób ograniczone, a jedynie znacznie spowolnione.