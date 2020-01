Opis KPR Madar 4.1975

Program komputerowy KPR MADAR służy do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Pozwala ponadto na fakturowanie, prowadzenie ewidencji i przebiegu pojazdów, rozliczanie należności i zobowiązań, wystawianie not odsetkowych.



Możliwości:

* Faktury VAT (w języku polskim, angielskim i niemieckim; automatyczne przeniesienie do rejestrów VAT; współpraca z modułem faktur cyklicznych,; wystawianie faktur wewnętrznych, eksportowych, WDT, korekt.)

* Księgowość uproszczona (Książka Przychodów i Rozchodów; Ewidencja ryczałtowa (ryczałt ewidencjonowany); Ewidencję przebiegu pojazdów)

* Finanse (raporty kasowe i bankowe; noty odsetkowe, korygujące; ewidencja należności i zobowiązań; druki przelewów.)

* e-Deklaracje (Możliwość wysyłania e-deklaracji: VAT-7, VAT-7k, VAT-7D, PIT-11 i PCC-2; Ewidencje i wydruki najbardziej popularnych i najczęściej używanych deklaracji: PIT-5, CIT-2, PIT-4, VAT-7. Deklaracje te są drukowane w formie formularzy, identycznych z oryginalnymi; Drukowanie poleceń przelewów do urzędu skarbowego.)

* Ewidencje VAT (Rejestry VAT, Noty korygujące)

* Amortyzacja (Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; Ewidencja miejsca użytkowania; Obliczanie amortyzacji; inwentaryzacja majątku trwałego).

* Wynagrodzenia (Indywidualna lista płac, Umowy-zlecenia, umowy o dzieło)