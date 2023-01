Druki IPS Pro to program służący do wypełniania, drukowania dokumentów IPS i wysyłania danych do systemu e-Deklaracje. Domyślnie pracuje on na lokalnej wbudowanej bazie tekstowej. Aplikacja posiada możliwość pracy na zestawach formularzy. Program jest przeznaczony dla systemów operacyjnych Windows.

Oferuje: możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy ( z wyjątkiem PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 + załączniki),możliwość wysyłki formularzy do systemu e-Deklaracje współpraca z płatnym programem e-Poczta Podatkowa (do wysyłania i zarządzania danymi dla systemu e-Deklaracje), a także możliwość aktualizacji programu i formularzy z poziomu programu przy aktywnym łączu internetowym.

Ponadto umożliwia zapis do pliku pdf i wysłanie go e-mailem, możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL, możliwość tworzenia zestawów,możliwość otworzenia zapisanych danych z programu Druki IPS Standard, brak możliwości pobierania danych stałych z kartotek.