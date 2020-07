Ala - Księga podatkowa to program z którego możliwości korzystają firmy, prowadzące księgowość samodzielnie oraz biura rachunkowe, potrzebujące sprawnego i szybkiego narzędzia codziennej pracy. Aplikacja występuje w 3 wersjach: MINI (Program dla firmy jednoosobowej, prowadzącej podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów, nie będącej płatnikiem VAT-u.), MIDI (Program dla firmy jednoosobowej, prowadzącej podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów, będącej płatnikiem VAT-u.), MAX (Program dla dwóch firm wieloosobowych, prowadzących podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów, będących płatnikami VAT-u.).



Wersja MINI

* Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów, z możliwością wprowadzania zapisów w kilku miesiącach. Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów.

* Rozliczanie podatku dochodowego, dla jednego właściciela, z możliwością wprowadzenia dowolnej ulgi zawartej w deklaracji PIT-5. Możliwość uwzględnienia udziałów w innych firmach. Wydruk deklaracji PIT-5, również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do PIT-5.

* Prowadzenie kartotek kontrahentów, urzędów skarbowych, zdarzeń gospodarczych, kont i innych.

* Przyjmowanie do księgi zapisów z programu fakturującego Ewa, kadrowo płacowego Aga i innych.

* Miesięczne zestawienie rozliczeń dla właściciela i firmy. Miesięczne zestawienie obrotów wg rodzajów.

* Współpraca z programem Przelew.

* Zoptymalizowany w celu szybkiego wprowadzania danych interfejs użytkownika. Filtrowanie, szukanie. Definiowanie własnych wydruków.

* Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.

* Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.



Wersja MIDI

Dodatkowo w wersji MIDI plus opcje wersji MINI.

* Prowadzenie rejestru VAT z możliwością automatycznego wprowadzania zapisów do księgi.

* Generowanie rejestru VAT przy dodawaniu zapisu do księgi/ewidencji. Kojarzenie zapisu rejestru VAT z zapisem w książce/ewidencji.

* Rozliczenie firmy i podatku VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7, również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do VAT-7.

* Przyjmowanie do rejestrów VAT zapisów z programu fakturującego Ewa i innych.



Wersja MAX

Dodatkowo w wersji MAX plus opcje wersji MINI i MIDI.

* Prowadzenie kartotek właścicieli firm.

* Rozliczanie podatku dochodowego, również dla wielu właścicieli, z uwzględnieniem ich udziałów w innych firmach oraz dowolnej ulgi zawartej w deklaracji PIT-5. Wydruk deklaracji PIT-5, również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do PIT-5.

* Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Amortyzacja metodą liniową, degresywną oraz sezonową. Wydruk ewidencji, tabeli amortyzacyjnej, dowodów OT i LT.

* Pomocnicza ewidencja wyposażenia, z możliwością określenia osoby odpowiedzialnej.

* Rejestr ewidencji przebiegu pojazdów. Możliwość zdefiniowania stałych tras. Zestawienie miesięczne wyjazdów w rozbiciu na kierowców, automatyczne wprowadzenie do księgi.

* Pełna kontrola należności i zobowiązań. Wezwania do zapłaty.

* Prowadzenie kasy. Emisja dokumentów kasowych KP, KW z możliwością jednoczesnego rozliczania jednego lub wielu kredytów.

* Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych.

* Prowadzenie banku. Wprowadzanie wyciągów bankowych z możliwością jednoczesnego rozliczania jednego lub wielu kredytów.

* Rozliczanie podatku VAT metodą kwartalną oraz kasową. Wydruk deklaracji VAT-7K.

* Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych.



Uwaga!

60-dniowa wersja testowa