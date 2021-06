Zgrywus CD MP3

Program do konwersji płyt CD Audio do formatu MP3. Gotowe pliki MP3 mogą być opisywane, organizowane w foldery. Program jest doskonałym narzędziem do przeniesienia całej biblioteki nagrań – zarówno cyfrowych, jak i analogowych – do formatu dostępnego dla dowolnego odtwarzacza MP3.



ZGRYWUS pobiera dane bezpośrednio z internetowych baz CDDB, zwalniając użytkownika z konieczności ręcznego wpisywania tytułów i nazw utworów. Dzięki temu zgrywanie całej biblioteki płyt CD Audio jest bardzo proste i wymaga od Ciebie tylko przekładania płyt w napędzie CD-ROM.