XviD4PSP to bezpłatne narzędzie do konwersji materiałów wideo do formatów obsługiwanych przez urządzenia przenośne, takie jak: konsole Xbox 360, Playstation Portable (PSP) i PS3, a także telefony komórkowe i iPod, iPhone czy BlackBerry.

Program wspiera formaty wejściowe: AVI , ASF, MPG, M2V, MPEG, VOB, TS, M2P, D2V, MOV, QT, 3GP, RM, RAM, RMVB, RPX, SMI, SMIL, MKV, FLV oraz wyjściowe: MPEG-2 PAL, MPEG-2 NTSC, MPEG2-TS, MPEG2-PS, PMP AVC, MP4 PSP AVC, MP4 iPod, MP4 iPod 640, MP4 iPod Touch, MP4 iPhone, MP4 PS3, MP4 Xbox 360, MP4, AVI, AVI DV PAL i wiele innych.

XviD4PSP posiada też najważniejsze funkcje wspomagające konwertowanie filmów do innych formatów. Znajdziemy w nim też narzędzie AviSynth do kodowania i edycji plików, a także wbudowany odtwarzacz do podglądu przetworzonych materiałów wideo. W opcjach profili możemy ustawić formatu zapisu, ustawić jasność i kontrast, kodek oraz pozostałe parametry związane z dźwiękiem.