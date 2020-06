Video Magic ultimate

Video Magic to nowoczesne narzędzie do konwertowania i obróbki filmów w systemie operacyjnym Windows. Aplikacja umożliwia łatwą i szybką konwersję plików wideo do niemal wszystkich najpopularniejszych formatów. Jest również niezwykle przydatna, jeżeli zamierzamy odtwarzać filmy na urządzeniach przenośnych typu: iPhone, iPad, iPod, HTC, PSP i wiele innych.



Program Video Magic zawiera przejrzysty i wygodny interfejs użytkownika. Wszystkie poszczególne opcje zostały rozmieszczone w taki sposób, że jego obsługa nie powinna stanowić żadnego problemu – zwłaszcza początkującym użytkownikom. Aby przekonwertować wybrany materiał wideo, należy go wczytać do programu i wybrać odpowiedni kodek, format zapisu, rozdzielczość ekranu, jakość dźwięku i katalog docelowy, w którym zostanie zapisany.



Video Magic oferuje również możliwość obróbki filmów, za pomocą dołączonego edytora. Pozwala dzielić poszczególne sceny (fragmenty), a także dodawać rozmaite efekty i znaki wodne. Nie zabrakło w nim też opcji do regulowania poziomu jasności, ostrości i kontrastu. Oprogramowanie posiada też przydatną usługą, która automatycznie przesyła i udostępnia film w serwisie YouTube.



Obsługiwane formaty wejściowe: AVI, MP4, DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT,FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS oraz TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF.



Obsługiwane formaty wyjściowe: MP2, MP3, AAC, AC3,M4A, HD MP4,HD AVI,HD MOV,HD TS,HD MPG,HD WMV,HD MKV, MP4-XviD, AVI, ASF, MOV oray WMV.



Program Video Magic dostępny jest również w wersji płatnej – Professional.