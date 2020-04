Videozilla to program, który umożliwia konwersję plików video. Różni się nieco od aplikacji tego typu, po instalacji w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) pojawiają się nowe opcje. Dzięki temu klikając na wybrany plik wideo możemy wybrać konwersję, która nas interesuje. Program obsługuje wiele formatów, np. AVI, MPEG, RM, MOV, ASF, WMV, SWF, FLV.



Możliwości programu:



- Konwersja do AVI Video

- Konwersja do MPEG Video

- Konwersja do WMV Video

- Konwersja do RealMedia Video

- Konwersja do FLASH Video

- Obsługa ASF Video

- Obsługa MOV Video

- Obsługa AVI Video

- Obsługa MPEG Video

- Obsługa WMV Video

- Obsługa RealMedia Video

- Obsługa Flash 8 SWF

- Obsługa Flash 8 FLV

- Obsługa Flash MX SWF

- Obsługa Flash MX FLV

- Obsługa Flash 3-6 SWF

- Obsługa Flash Vector SWF