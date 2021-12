Soft4Boost Video to Flash jest narzędziem konwertującym pliki wideo do formatu Flash, dzięki czemu istnieje później możliwość umieszczenia takiego filmiku na stronie internetowej. Aplikacja generuje kod HTML, który gotowy jest do zagnieżdżenia w projektowanym serwisie.

Znajdziemy tu także wbudowany odtwarzacz wideo wspierający takie formaty jak np. AVI, MP4, WMV, 3GP, MKV i wiele innych. Obsługa Soft4Boost Video to Flash jest niezwykle prosta bowiem wystarczy wczytać interesujący nas plik wideo, wybrać odpowiednią docelową jakość klipu i rozpocząć konwersję klikając przycisk u dołu okna. Do dyspozycji oddano także możliwość nakładania znaków wodnych.