Pazera Free MP4 to AVI Converter to darmowe oprogramowanie do konwersji plików MP4, M4V i MP4V do formatu AVI lub MPEG. Program posiada prosty i czytelny interfejs użytkownika, możliwość konwertowania filmów z iPoda lub innych urządzeń przenośnych do formatu AVI.

Pazera Free MP4 to AVI Converter pozwala dostosować ustawienia parametrów pliku wyjściowego. Użytkownicy mogą ustawić kodek audio, częstotliwość próbkowania, kodek wideo oraz prędkość FPS, a także rozdzielczość czy wybrać odpowiednią ścieżkę audio do przeprowadzenia konwersji.