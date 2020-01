MetaFox to darmowy, lekki i prosty w użyciu program do konwertowania plików wideo do formatu MKV (Matroska). Aplikacja błyskawicznie przetwarza filmy do formatu MKV lub tworzy kopię oryginałów. MetaFox to niewielkie oprogramowanie stworzone przez producenta popularnych kodeków Win7Codecs i Win8Codecs dla systemu Windows.

Obsługa programu jest bardzo prosta. Wystarczy za pomocą metody "przeciągnij i upuść", przenieść dowolny plik wideo do programu, a następnie zostanie automatycznie przetworzony do formatu MKV (Matroska). MetaFox w porównaniu do konkurencyjnych konwerterów, cechuje się niezwykła szybkością przetwarzania pliku wideo wraz z całą ścieżką dźwiękową oraz dołączonymi napisami.

Użytkownicy mogą przeciągać pojedyncze pliki z filmami lub nawet całe katalogi z plikami multimedialnymi. Narzędzie te jest szczególne przydatne dla użytkowników, którzy mają problemy z prawidłowym odtwarzaniem filmu w różnych formatach. Aplikacja dzieli na części poszczególne epizody zamieszczone na krążku DVD, a także posiada alternatywne metody kompresji.