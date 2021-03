MediaHuman Audio Converter to darmowa aplikacja przeznaczona do konwersji plików muzycznych. Za jego pomocą przekonwertujemy niemal każdy plik multimedialny do dowolnego formatu – FLAC, OGG, AIFF, WMA, MP3, AAC czy WAV. MediaHuman Audio Converter przetwarza pliki dźwiękowe bez utraty ich jakości.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i posiada czytelny interfejs użytkownika. Oprócz tego wykorzystuje najnowsze kodeki audio, co gwarantuje najlepszą jakość dźwięku wyjściowego. MediaHuman Audio Converter obsługuje bazę iTunes i pozwala dodawać przekonwertowane pliki muzyczne bezpośrednio do biblioteki iTunes.

Konwertuje pliki hurtowo, czyli może przetworzyć wszystkie pliki audio w tym samym czasie. Poza tym obsługuje metodę „przeciągnij-i-upuść”, dzięki temu możemy pliki audio przenosić do programu bezpośrednio z Eksploratora Windows. Użytkownicy mogą nie tylko wybrać format docelowy ale również ustawić jakość dźwięku – bitrate i częstotliwość próbkowania.