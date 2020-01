MeGUI to kompleksowe oprogramowanie przeznaczone do konwersji plików wideo. Początkowo program służył wyłącznie do zgrywania zawartości płyt DVD, ale posiada tyle zróżnicowanych narzędzi, które wspomogą transkodowanie (przetwarzanie) materiałów wideo do innych formatów multimedialnych.

W zasadzie meGUI to nakładka graficzna dla różnych narzędzi i programów konwertujących formaty audio i wideo. Służy do przetwarzania filmów do formatu zgodnego z MPEG-4 (XviD), MPEG-4 AVC (x264), AAC, MP3, Flac, Vorbis, AC3 czy MKV, AVI, MP4 i M2TS. MeGUI umożliwia wyodrębnianie strumieni z płyt Blu-ray/ DVD, a także dzielić/łączyć różne fragmenty w filmie.

MeGUI automatycznie pobiera najnowsze aktualizacje do wszystkich aplikacji i składników całego pakietu. Idealnie nadaje się do muksowania, czyli dołączania do istniejącego obrazu wideo - ścieżki audio, napisów i innych elementów. MeGUI może być bardzo pomocny przy konwersji plików wideo do formatów obsługiwanych przez konsole Xbox 360 i PlayStation 3 oraz inne urządzenia przenośne.