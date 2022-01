MIDI Converter Studio X

MIDI Converter Studio to narzędzie służące do konwersji plików MIDI (. Mid,. Midi) i Karaoke (. Kar) do formatów audio, takich jak: *.MP3, *.WAV, *.WMA lub *.OGG Vorbis. Przy konwersji plików MIDI istnieje możliwość zmiany szybkości transmisji bitów, częstotliwość i trybu mono / stereo.



Aplikacja daje możliwość konwersji kilku plików MIDI jednocześnie. Dodatkowo producent wyposażył program w odtwarzacz, dzięki któremu możemy odsłuchać utwór od razu po przekonwertowaniu.