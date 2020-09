GiliSoft Video Converter to narzędzie służące do konwertowania materiałów audio i wideo pomiędzy różnymi formatami. Program konwertuje muzykę i filmy pomiędzy następującymi formatami AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, AVCHD, MKV, RM, MOV, XviD, 3GP, SWF oraz audio MP3, WMA, WAV, RA, M4A , AAC, AC3 i OGG.

Korzystając z programu możemy konwertować filmy i muzykę do formatu obsługiwanego przez urządzenia multimedialne i przenośne typu Android czy Apple. Konwertuje filmy w standardzie SD i wysokiej jakości HD. Wyciąga ścieżki audio, a także wycina dowolne sceny z filmu wideo. Oprócz tego posiada narzędzie do dodawania znaków wodnych i napisów zewnętrznych w formacie SRT oraz wbudowaną funkcję do przechwytywana zrzutów ekranowych z dowolnego materiału i przeglądania ich w wygodnej przeglądarce.

Poza tym nie mogło zabraknąć opcji do ustawiania jasności, nasycenia, kontrastu i głośności materiału wideo oraz zaawansowanych ustawień, przy użyciu których skonfigurujemy odpowiednie profile i ustawimy najważniejsze parametry obrazu i dźwięku – rozdzielczość, ilość klatek FPS, Encoder, częstotliwość próbkowania, szybkość transmisji (bit rate).