GiliSoft Movie DVD Creator to przydatne narzędzie do tworzenia płyt DVD z filmami. Aplikacja nie tylko nagrywa filmy, ale też konwertuje je do popularnych formatów (AVI, MPEG, DivX, DV, VOB, WMV) zgodnych z innymi urządzeniami przenośnymi lub domowymi typu odtwarzacz DVD.

Program GiliSoft Movie DVD Creator obsługuje obrazy plików ISO i nagrywa foldery DVD. Oferuje dostęp do gotowych szablonów, za pomocą których stworzymy profesjonalne menu DVD wraz z tłem i muzyką w tle. Poza tym możemy dodawać segmenty wideo, ścieżki audio oraz ustawiać i konfigurować odpowiednie intro w formie materiału wideo (które będzie się automatycznie odtwarzało po uruchomieniu płyty DVD w nośniku).

Program obsługuje również następujące formaty HD: MTS, M2TS (AVCHD H.264), TS (MPEG-2), HD MKV (H.264, MPEG-2 HD), HD WMV (VC-1), oraz HD MOV (H.264 MPEG-4). Pozwala dodawać znaki wodne do filmu, regulować jasność, kontrast i nasycenie oraz ustawiać inne efekty wizualne. Obsługuje wszystkie rodzaje płyt do nagrywania - DVD-5 i DVD-9, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-RAM.