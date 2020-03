Fre:ac (dawniej znano jako BonkEnc) to bezpłatny program służący do konwertowania plików muzycznych pomiędzy różnymi formatami. Aplikacja obsługuje następujące formaty plików: MP3, MP4, WMA, OGG Vorbis, FLAC, AAC i WAV. Za pomocą tego narzędzia możemy również konwertować całą bibliotekę muzyczną zawierającą różne struktury katalogów i plików.



Aplikacja korzysta z internetowych baz danych CDDB i freedb, umożliwiające pobieranie informacji o utworze muzycznym lub całym albumie. Dowiemy się kto jest wykonawcą piosenki, jaki jest jej pełny tytuł oraz do jakiego należy gatunku muzycznego. fre:ac w pełni obsługuje kodowanie Unicode dla tagów i nazw plików, a także korzysta z nowoczesnych procesorów wielordzeniowych, które gwarantują najwyższą prędkość podczas konwertowania i doskonałą jakość dźwięku.



fre:ac posiada również możliwość zgrywania muzyki i całego albumu z płyt Audio CD do dowolnego formatu obsługiwanego przez aplikację. Program jest przeznaczony nie tylko dla doświadczonych użytkowników, ale również dla początkujących osób. Wygląd interfejsu jest czytelny i co najważniejsze łatwy do opanowania. Nie zabrakło w nim również zaawansowanych opcji konfiguracyjnych przed kompresją, które umożliwiają zmianę jakości dźwięku i próbkowania, a także pozwalają na wybór odpowiedniego trybu VBR, ABR lub CBR.