to zestaw narzędzi przeznaczonych między innymi do kopiowania, konwertowania i nagrywania płyt DVD oraz Blu-ray. W skład programu wchodzą takie moduły jak: DVD Copy, Blu-ray Copy, DVD Ripper, Blu-ray Ripper, Blu-ray to DVD Converter, Video Converter, 2D to 3D Converter, DVD Creator, Blu-ray Creator, File Transfer oraz inne narzędzia darmowe jak CinaviaRemoval HD i HD Decrypter.

DVD Copy umożliwia kopiowanie płyt DVD na wiele sposobów. Z różnych trybów kopiowania, można skopiować dowolną płytę DVD do DVDR lub zapisać na dysku twardym za pomocą kilku kliknięć.



Blu-ray Copy umożliwia kopiowanie danych z płyt Blu-ray w 4 różnych trybach. Pozwala też utworzyć kopie zapasową z płyt BD-R



DVD Ripper to bardzo przydatne i zarazem proste w obsłudze narzędzie, które pozwala na konwersje płyty DVD (AVI/MP4/WMV/MKV) do formatu jaki może być odtwarzany na urządzeniu przenośnym typu: iPod, PSP, Zune, Xbox 360 czy telefon komórkowy. Aplikacja obsługuje standardy NTSC i PAL. Ponadto program daje możliwość ręcznego dodawania urządzeń na które chcemy skopiować pliki.



Blu-ray Ripper (3D Plus) to oprogramowanie do zgrywania i konwertowania Blu-ray do różnych plików wideo. Umożliwia kopiowanie danych do formatu obsługiwanych przez urządzenia i konsole typu Xbox 360, PlayStation 3. Przekonwertowane pliki można nagrać na nośnik i odtwarzać na urządzeniu ze wsparciem 3D.



Blu-ray to DVD Converter to program dzięki któremu przekonwertujemy płytę Blu-ray do postaci DVD. Płyta w ten sposób przekonwertowana i nagrana będzie w pełni kompatybilna z odtwarzaczami DVD. Program usuwa popularne zabezpieczenia AACS, BD-Live, UOPs, BD+, RC, MKB V20 oraz MKB V21. Dodatkowo mamy możliwość łączenia kilku płyt Blu-ray na jednej płycie DVD w wersji 5 lub DVD9.



Video Converter to w pełni funkcjonalny i potężny konwerter wideo, który odczytuje niemal wszystkie popularne formaty wideo z Internetu i konwertuje je na komputerze do różnych postaci. Program jest ze wsparciem HD. Istnieje ponad 10 dostępnych trybów konwersji: takich jak Generic, iPod, iPhone, IPAD (IPAD 2), PSP, ZUNE, NDS, Xbox 360, Apple TV, PS3, Cell Phone, PVP, PDA, itp. Poza tym, można dodać więcej obsługiwanych urządzeń ręcznie.



2D do 3D Converter jest pierwszym na świecie w pełni wyposażonym oprogramowaniem do przekształcania zwykłego obrazu 2D DVD / Blu-ray do 3D w różnych formatach jak: AVI, MP4, MKV, FLV, M2TS, TS itp. Tak przekonwertowany plik może być odtworzony na komputerze lub na innym zewnętrznym urządzeniu.



DVD Creator konwertuje pliki wideo do formatu DVD-Video



Blu-ray Creator konwertuje filmy w wysokiej jakości do formatu



HD Decrypter jest prostszą wersją DVDFab DVD Copy. Kopiuje cały dysk DVD na dysk twardy i usuwa wszystkie zabezpieczenia (CSS, RC, RCE, APS, UOPs, Sony ARccOS) podczas kopiowania.



File Transfer to niewielkie, a zarazem proste w obsłudze narzędzie przeznaczone do przesyłania przekonwertowanych plików na takie urządzenia jak iPod, PSP, Zune.