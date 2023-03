ConvertXtoDVD jest rozwiązaniem do konwertowania filmów do standardu DVD, co pozwoli na swobodne odtwarzanie na większości dostępnych odtwarzaczy DVD. Obsługa programu, pomimo bogactwa funkcji i dość zaawansowanego interfejsu nie powinna przysporzyć problemów.

Materiał może zostać wypalony bezpośrednio na DVD już z poziomu aplikacji za pomocą kilku kliknięć. Ciekawą możliwością wydaje się być również opcja tworzenia menu. W tym celu producent udostępnił zestaw gotowych szablonów, które możemy dowolnie edytować. Co więcej, dokonamy podziału na rozdziały w trybie ręcznym bądź automatycznym. Określimy również format obrazu np. popularny 16:9 czy 4:3.

Narzędzie wspiera całe bogactwo formatów włączając VI, DivX, XviD, MOV, MKV, FLV, MPEG1, MPEG2, MPEG-, NSV, DVR-MS, TS, IFO, VOB, ASF, WMV, RealMedia, RM, RMVB, OGM. Obsługiwane są także formaty audio jak AC3, DTS, PCM, OGG, MP3, WMA oraz napisów: SRT, SUB/IDX, SSA.