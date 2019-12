BDtoAVCHD to bezpłatny i zarazem wygodny w obsłudze program do konwertowania materiałów wideo. Z jego pomocą możemy konwertować filmy z Blu-ray do formatu MKV lub AVCHD. Ponadto umożliwia przetwarzanie filmów do formatu MKV HD i pozwala też na wypalanie filmów na płytach DVD5 lub DVD9.

Program umożliwia konwertowanie nie tylko obrazu ale również dźwięków z następujących formatów: PCM do AC3, DTS-HD do DTS oraz DTS do AC3 itd. Oprócz tego oblicza bitrate obrazu wideo, tak aby zmieścić materiał wideo w DVD5 lub DVD9, a także wyodrębniać informacje o rozdziałach i dodawać ich do kontenera.

BDtoAVCHD pozwala też użytkownikowi wskazywać ścieżkę audio oraz wybierać dowolne napisy do filmu, a także przeprowadza rekompresję obrazu przy użyciu 64-bitowego kodeku x264 (jeśli komputer go obsługuje). Znajdziemy w nim kilka predefiniowanych ustawień, za pomocą których możemy skompresować film do formatu DVD5, DVD9, BD5, BD9 i BD25.