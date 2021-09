All Free Video Converter to w pełni darmowe narzędzie pozwalające na konwersje plików video. Aplikacja obsługuje takie formaty jak: *.AVI, *.MP4, *.FLV, *.SWF, *.MPEG, *.RM, *.WMV, *.MOV, *.3GP. Ponadto program daje możliwość „wyciągnięcia” ścieżki dźwiękowej z dowolnego nagrania video i zapisania jej w postaci pliku audio. Przejrzysty, czytelny interfejs, sprawia że obsługa aplikacji jest bardzo prosta i nie powinni z nią mieć problemu, nawet mniej zaawansowani użytkownicy.

Użytkownicy mogą korzystać ze specjalnych profilów (presets), które zawierają już gotowe ustawienia parametrów audio/wideo. W ten sposób można szybko i bezpiecznie przekonwertować film do odpowiedniego formatu obsługiwanego przez odtwarzacze multimedialne czy urządzenia przenośne (Apple, Android).

All Free Video Converter konwertuje materiały wideo do takich urządzeń jak iPod, iPhone, Apple TV, PSP, BlackBerry czy smartfony z systemem Android. Ponadto posiada dodatkową zaletę, umożliwiającą wyodrębnianie ścieżki dźwiękowej z filmu do osobnego pliku w formacie WAV, MP3, WMA, OGG< AAC, FLAC czy M4A. Oprogramowanie konwertuje zarówno pojedyncze pliki wideo, jak i również wiele filmów w tym samym czasie (przy użyciu trybu wsadowego). Nie obciąża procesora ani pamięci operacyjnej.

Uwaga: Instalacja produktu odbywa się przy użyciu instalatora stworzonego przez producenta.