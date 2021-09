All Free Ringtone Maker to w pełni darmowe narzędzie pozwalające na tworzenie dzwonków do telefonów komórkowych. Program pozwala na wycięcie fragmentu dowolnego nagrania i zapisanie go do formatu obsługiwanego przez twój telefon. Aplikacja umożliwia edycje zarówno plików muzycznych jak i nagrań z płyt Audio-CD. Przejrzysty, czytelny interfejs, sprawia że obsługa programu jest bardzo prosta i nie powinni z nią mieć problemu, nawet mniej zaawansowani użytkownicy.