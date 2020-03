AVS Video Converter to przyjazny i łatwy w obsłudze program do konwersji między wszystkimi najważniejszymi formatami video, np. AVI na DVD, HD na Mp4, FLV i wiele innych, a także na formaty dla różnych urządzeń przenośnych (iPad, iPhone, PSP, PS3, Xbox, telefony, etc) czy serwisy sieciowe (YouTube, FaceBook, MySpace).



Oprócz funkcji związanych z konwersją video, program pozwala również na prostą edycję konwertowanych filmów: przycinanie, dodawanie napisów, efektów specjalnych. Prostota, wygoda korzystania i wydajność czynią go jednym z najlepszych programów do konwersji i obróbki video.



Formaty odczytywane: HD Video (Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD i WMV HD), AVI (DivX, Xvid, etc.), DV AVI, MP4 (Sony PSP, Apple iPod i Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), DVD, VOB, VRO, MPEG-1, 2, 4, TOD, MOD, MPG, DAT, VCD, SVCD, Real Video (RM, RMVB), ASF, ASX, MJPEG, H.263, H.264, DVR-MS, MKV, OGM, FLV, F4V, AMV, MTV, TS, M2TS, M2T, MTS, DPG, NSV, FLI, FLC, CDG, PPT, GVI, TRP, GIF.



Zapisywanie w formatach: HD Video (Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD i WMV HD), AVI (DivX, Xvid, etc.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod i Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), SWF, FLV, F4V, DVD, MPEG-1, 2, 4, MPG, MJPEG, H.263, H.264, MKV, MPEG1 DPG, AMV, MTV, GIF, TS, M2TS.



Konwersja filmów zapisanych nawet w najwyższej rozdzielczości FullHD z pomocą AVS Video Converter jest szybka i prosta. Możesz wygodnie edytować, dzielić, łączyć filmy HD, dodawać teksty, przejścia i efekty specjalne oraz oczywiście konwertować je do DVD/Blu-ray lub dowolnego innego obsługiwanego formatu. Obsługiwane są formaty AVCHD, MTS/M2TS, AVI HD, MPEG-2 HD, TOD/MOD, Blu-Ray video i inne.



AVS Video Converter zawiera gotowe ustawienia do konwersji filmów video dla urządzeń iPod, iPhone, iPad, a także PSP, Zen, PS3 (wsparcie dla HD), XBox (wsparcie dla HD), Nintendo, telefony, urządzenia z systemem Android, odtwarzacze DVD/MPEG-4 (ze wsparciem DivX / Xvid, przenośne odtwarzacze multimedialne i wiele innych.

Urządzenie do przechwytywania: wymagane do zgrywania materiału video (np. kamera).