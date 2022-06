4Media Audio Converter to zaawansowane narzędzie do konwertowania plików multimedialnych na komputerze. Aplikacja cechuje się prostotą w obsłudze, możliwością wyodrębniania dźwięku z filmów, a także wsparciem dla wielu różnych formatów muzycznych.



Program umożliwia przetwarzanie plików audio pomiędzy następującymi formatami: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG i APE. Oprócz tego może idealnie służyć do wyciągania całej ścieżki dźwiękowej z dowolnego filmu w formacie AVI, MPEG, WMV, MP4, FLV, MKV, H.264/MPEG-4 AVC lub AVCHD.



4Media Audio Converter oferuje również możliwość konwertowania pojedynczego pliku muzycznego lub nawet kilka utworów w tym samym czasie. W jego zasobach nie mogło zabraknąć edytora tagów ID3, funkcji ulepszającej jakość przetwarzanej muzyki, poprzez zastosowanie odpowiednich efektów. Program obsługuje nowoczesne procesory wielordzeniowe, które znacząco przyśpieszają proces konwersji na komputerze.