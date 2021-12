to aplikacja stworzona dla rodziców z myślą o dzieciach.

Zapewnia ochronę rodzicielską - umożliwia wsparcie w ustalaniu reguł dotyczących korzystania z internetu i aplikacji oraz daje rodzicom dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze. Działa poprzez połączenie – sparowanie sprzętów rodzica i dziecka.

Konto rodzica, zabezpieczone kodem PIN, pozwala na wybór kategorii stron internetowych i aplikacji, do których dziecko nie powinno mieć dostępu - np. dlatego, że zawierają treści niebezpieczne lub nieodpowiednie dla jego wieku. Co ważne, można wśród nich ustalać wyjątki, a także w dowolnym momencie zmienić wprowadzone ustawienia. Cały proces jest intuicyjny i prosty w obsłudze.

Jeśli dziecko chce skorzystać z treści, na które nie otrzymało zgody, może wysłać do rodzica prośbę o jej udzielenie, a ten – zaakceptować ją lub odrzucić. A kiedy cokolwiek w sieci wzbudzi niepokój dziecka, ma ono do dyspozycji przycisk S.O.S. Po jego naciśnięciu rodzic otrzyma odpowiednie powiadomienie i będzie mógł zareagować: skontaktować się z synem lub córką i sprawdzić, co się stało.