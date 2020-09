Zoiper to oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie wideorozmów VoIP oraz wysyłanie i odbieranie tradycyjnych wiadomości tekstowych. Narzędzie współpracuje z SIP, IAX, XMPP i jest w stanie obsłużyć wiele połączeń jednocześnie co oznacza, że nie ma żadnych przeszkód by prowadzić rozmowę z kilkoma osobami w tym samym czasie.

Siłą komunikatora Zoiper jest również bardzo czytelna szata graficzna, którą można dopasowywać do indywidualnych upodobań za pomocą dostępnych skórek. Okno główne podzielone jest na kilka segmentów, odpowiedzialnych za wybieranie numeru, wpisywania wiadomości, które mogą zostać okraszone emotikonami.

Zoiper działa także jako fax. Program integruje się z innymi produktami takimi jak Outlook, Thunderbird czy ACT!, a także przeglądarkami internetowymi za pomocą pluginów. Takie podejście znacząco skraca czas potrzebny do odszukania i wybrania pożądanego numeru.