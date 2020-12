Trillian to doskonały komunikator łączący w sobie możliwości kilku programów. Pozwala na jednoczesne korzystanie z AIM, Facebook, ICQ, Jabber, Twitter, MSN oraz Yahoo Messenger. To jeszcze nie koniec jego możliwości. Dodatkowo w program wbudowany jest klient IRCa, który umożliwia wirtualne pogawędki.



Program obsługuje dodatkowe wtyczki, można go dostosowywać do własnych potrzeb oraz prowadzić audio i wideo konferencje. Ponadto wspiera skórki dzięki czemu istnieje możliwość zmiany interfejsu programu. Pozostałe możliwości komunikatora Trillian: grupowe konferencje, przesyłanie zdjęć, transfer plików, nagrywanie rozmów audio do formatu WAV, itd.