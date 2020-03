Opis Join.me 3.19.0.5524

Join.me to oprogramowanie służące do prowadzenia wideokonferencji w domu lub w pracy. Do najważniejszych funkcji narzędzia należy m.in. możliwość prowadzenia wideokonferencji z maksymalnie 250 osobami (w wyższych planach cenowych). Jest oczywiście funkcja udostępniania pulpitu i opcja nagrywania spotkania do późniejszego upublicznienia.