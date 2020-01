GG (Gadu-Gadu)

Komunikator GG (dawniej Gadu-Gadu) przypadnie do gustu zarówno zwolennikom starszych wydań aplikacji, jak i nowszych, pozwalających na dowolne urozmaicanie. Począwszy od tej wersji komunikator zrywa z numeracją. Nazywa się po prostu GG.



Najnowsza wersja wnosi najważniejsze zmiany w historii rozwoju aplikacji. Niezależnie od zaawansowanej technologii, GG powróciło w wyglądzie zgodnie z zapowiedziami do swojej legendarnej prostej obsługi i dbania o użytkownika - w nowym komunikatorze można ustawić zarówno skromny, minimalistyczny wygląd, jak i jednym kliknięciem rozbudować go o kolejne zakładki, funkcje, awatary i opisy. Dostępne są legendarne emotki (buźki), statusy dostępności, jak i możliwość zmiany kolorów aplikacji – od stonowanego przez kultowy wygląd starszej wersji GG 6.1 po różowy motyw.



Wśród wielu praktycznych nowości platformy GG jest archiwum on-line rozmów i przesyłanych plików. Użytkownik ma zawsze dostęp do swojej historii, bez względu na to, czy korzysta w danej chwili z wersji GG na komputer, przeglądarkę czy w komórce. Archiwum on-line jest doskonałym sposobem na szybkie dotarcie do kontaktu, czy poszukiwanego filmu, linku, zdjęcia, którymi dzieliliśmy się ze znajomymi.



Duża wygodą i nowością w GG jest wszechdostępność - rozmowa tekstowa ze znajomym rozpoczęta na komputerze, może być swobodnie kontynuowana w dowolnym momencie w wersji mobilnej GG w komórce, czy choćby w wersji przeglądarkowej. To samo dotyczy kontynuacji gry ze znajomym, np. w warcaby – rozgrywka może być prowadzona z dowolnego miejsca, wystarczy zalogować się swoim numerem GG, aby wykonać swój ruch. Dzięki temu wychodząc z domu nie jesteśmy zmuszeni „wychodzić z GG” - rozmowa lub gra przez GG trwa nadal, w komórce lub na innym komputerze.



Rozmowy na GG można urozmaicać słuchaniem muzyki - użytkownik ma do wyboru na jedno kliknięcie ponad 100 stacji radiowych, zarówno popularnych polskich stacji FM.



Wybrane nowości w GG: archiwum on-line rozmów i przesyłanych plików, zintegrowanie wersji instalowanej, przeglądarkowej i mobilnej, łatwe dopasowywanie GG do wymagań użytkownika, zapraszanie do kontaktów i nowa filozofia prywatności w GG, większe bezpieczeństwo, rozmowy audio-video przez www, przesyłanie plików także przez www.



WAŻNE INFORMACJE

Aby rozpocząć przygodę z wygodną platformą GG, należy dokonać jednorazowo tzw. migracji - uzupełnienia własnych danych. Nastąpi to przy pierwszym logowaniu w nowym serwisie lub aplikacji GG. Pełne dane potrzebne są do późniejszego łatwego odzyskiwania hasła, jak i odpowiedniego sprofilowania usług w powszechnie już stosowanym modelu w Internecie; producent wymaga także, dla bezpieczeństwa, podania nowego, silnego hasła do numeru GG oraz zaakceptowania regulaminu. Aby wykorzystać pełnię możliwości nowej platformy, należy kontaktować się ze znajomymi już pomiędzy numerami GG „po migracji” i w ramach nowych wersji (w przypadku wersji na komputer). Nowe GG aktualizuje się automatycznie. Dzięki temu użytkownik używa zawsze najnowszej i najbezpieczniejszej wersji.