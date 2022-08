WinZip to powszechnie znany program do tworzenia, otwierania i zarządzania archiwami plików. Oprócz funkcji związanych z kompresją danych posiada szereg przydatnych opcji. Program posiada bardzo przyjazny i prosty interfejs więc brak polskiej wersji językowej nie powinien stanowić problemu nawet dla początkujących użytkowników. WinZip umożliwia tworzenie archiwów ZIP praktycznie z dowolnych plików.

Oprócz obsługi najpopularniejszego formatu wspiera także otwieranie innych archiwów: 7Z, .ISO, .IMG, RAR, BZ2, CAB, LHA, Z, GZ, TAR, UUE, XXE, BinHex, Mime, itd. Aplikacja umożliwia tworzenie samorozpakowywujących się plików w formacie EXE. Ponadto oferuje szyfrowanie Zip'ów hasłem czy wysyłanie ich bezpośrednio na e-mail. Bardziej zaawansowana wersja Pro dodatkowo umożliwia wysyłanie plików na serwer FTP, a także zmianę wielkości, rotację oraz podgląd zdjęć znajdujących się w archiwum.

Kolejną ciekawą funkcją wydania Pro jest możliwość spakowania plików do ZIP i nagrania ich na nośnik CD/DVD. WinZip Pro wyposażony został w Zip from Camera Wizard który umożliwia łatwe i szybkie zgrywanie zdjęć z aparatu i bezpośredni zapis do archiwum ZIP. Znajdziemy w nim też ZipSend, pozwalający na szybkie przesyłanie dużych plików oraz ZipShare Facebook app, powstałe z myślą o wygodnym udostępnianiu plików na Facebooku.

WinZip zabezpiecza pliki w chmurze i w tym celu synchronizuje się z Google Drive, OneDrive lub DropBox. Można również szybko przesyłać linki do plików w chmurze poprzez komunikatory, serwisy społecznościowe lub e-mail.