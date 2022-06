Unarchiver One jest aplikacją do przeprowadzania archiwizacji plików, kompresowania i szyfrowania danych na komputerze.

Za jej pomocą rozpakujemy pliki w kilka sekund, a także wyodrębnimy pliki archiwalne do preferowanej przez nas lokalizacji na dysku twardym.

Program posłuży nam również do podglądu plików bez ich rozpakowywania oraz co jest bardzo istotne - obsługuje "przeciągnij i upuść" pliki do ekranu aplikacji. Unarchiver One wyodrębnia pliki z bardzo dużą prędkością.

Unarchiver One może otwierać i rozpakowywać archiwa zapisane w formacie RAR, Zip, 7z, gzip, bzip2, ISO. Ponadto obsługuje RAR, 7z, ZIP, XZ, BZIP2, GZIP, RAR, WIM, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI , NSIS, NTFS, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR i Z