TC4Shell to prosty archiwizator plików, który wyróżnia się integracją z powłoką systemową. Oznacza to, że umożliwia uzyskiwanie dostępu do spakowanych plików i folderów bezpośrednio z poziomu Eksploratora Windows bez konieczności rozpakowywania.

Wszystkie operacje takie jak kopiowanie, wklejanie, przeciąganie czy upuszczanie plików są jak najbardziej możliwe. Oprócz tego bez problemu można uruchamiać pliki wykonywalne exe czy pracować z samorozpakowującymi się paczkami SFX.

Funkcjonalność programu TC4Shell można rozbudować za pomocą wtyczki Total Commander. Oprogramowanie wspiera ponad 40 formatów archiwów w tym 7-Zip, RAR czy też ISO.