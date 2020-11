to program służący do archiwizacji plików, oferujący wiele przydatnych funkcji oraz szybki silnik wielordzeniowy do kompresowania danych w formacie ZIP i ZIPX.

Najnowsze wydanie produktu niesie ze sobą kilka istotnych usprawnień. Jednym z nich jest możliwość podglądu plików znajdujących się w archiwum. Dodano także funkcję wyświetlania informacji na temat paczki za pomocą Windows Explorer Property sheet. Jedną z ciekawszych opcji wydaje się być łączenie kilku archiwów w jedno. Znacząco poszerzono także listę formatów obsługiwanych plików.

PowerArchiver szyfruje pliki kompresujące przy użyciu algorytmu AES (128-bit/192-bit/256-bit) i obsługuje ponad 30 popularnych formatów kompresujących w tym między innymi: ZIP, 7-ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, GZIP, BZIP2, BH, XXE, UUE, yENC oraz MIME (Base 64). Pozwala na tworzenie samorozpakowujących się archiwów ZIP oraz CAB.

Archiwizer posiada też wbudowanego klienta FTP, narzędzie do tworzenia kopii zapasowej i nagrywania plików na dowolną płytę CD/DVD. Ponadto posiada możliwość tworzenia kreatorów SFX, grupowania i konwertowania plików oraz naprawiania uszkodzonych ZIP.