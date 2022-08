PDF Compressor pozwala na zmniejszenie rozmiaru dokumentów zapisanych w formacie PDF. Narzędzie znajdzie swoje zastosowanie nie tylko w celu zaoszczędzenia przestrzeni na dysku, ale również ułatwi wysyłanie plików za pomocą e-mail.

Redukcja rozmiaru wiąże się również ze zmniejszeniem DPI i jakości obrazu. Oprogramowanie wspiera przetwarzanie wsadowe, co przyczyni się do znacznego skrócenia całego procesu kompresji. Pliki wczytywane są do aplikacji dzięki techce przeciągnij i upuść lub też za pomocą klasycznej przeglądarki plików.

Co ciekawe, PDF Compressor oferuje możliwość manualnej edycji poziomu DPI, który to atrybut odpowiedzialny jest za stopień szczegółowości wyświetlanego obrazu. Modyfikacji poddana może zostać również jakość kompresji.